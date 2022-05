Decreto Crescita, cambia l'emendamento: ecco le novità e quando non si potrà usare

Ultime calcio Napoli - "Sotto i 20 anni non si potrà trarre beneficio dal Decreto Crescita", è una delle novità del Decreto Crescita. oltre al tetto massimo fissato a 1 milione per gli ingaggi. "Spero ora si possa investire sui giovani", a dirlo è il Senatore Tommaso Nannicini.

A proposito delle novità del Decreto Crescita, il Senatore Tommaso Nannicini è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show:

"L’emendamento toglie il beneficio, che era diventato una droga fiscale per i vivai. Sotto i 20 anni, al di là dell’ingaggio, non si può utilizzare il beneficio fiscale del Decreto Crescita. Sopra i 20 anni lo si può fare per redditi complessivi di ingaggi sopra 1 milione. La ratio è di lasciare il beneficio di attrarre qualche campione che genera effetti positivi su abbonamenti, merchandising. Questo emendamento ha una storia, era partito dalla rimozione dell’incentivo, poi c’è stato un accordo, si trovano compromessi. Inizialmente si pensava ad una soglia di 2 milioni. Spero ora si possa scrivere una pagina nuova, investire sui giovani".