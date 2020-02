Notizie Calcio - Brutto episodio durante Lione-Juventus di Champions League. Saltando di testa tra avversari e compagni, De Ligt è caduto finendo sotto i tacchetti di Alex Sandro procurandosi una brutta ferita in testa.

L'olandese è uscito per farsi medicare, ma le immagini sono molto crude visto che il difensore sanguina copiosamente. Niente di grave alla fine visto che il giocatore è tornato in campo con una vistosa fasciatura. Il match vede i francesi in vantaggio per 1-0.