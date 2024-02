De Laurentiis vola a Londra e non sarà allo stadio per Sassuolo-Napoli: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis non dovrebbe essere al Mapei Stadium per Sassuolo-Napoli, recupero della 21ª giornata rinviata per l'impegno in Supercoppa italiana. Il patron del Napoli è impegnato nel forum promosso dal Financial Times, a svelarlo è Il Mattino di Napoli:

"Importante appuntamento per un forum sul calcio mondiale organizzato dal Financial Times oggi e domani. Previsti tra gli altrigli interventi di Gopaladesikan (Atalanta), Gerry Cardinale (Milan), Souloukou (Roma) e Aurelio De Laurentiis che per questo motivo, difficilmente sarà presente al Mapei Stadium".