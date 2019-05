TV Luna - De Laurentiis presente al San Paolo questa sera: il patron non si perderà l'ultima casalinga

Ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis questa sera al San Paolo per Napoli-Inter, ultima partita stagionale in casa per la squadra di Carlo Ancelotti (poi si chiuderà con la trasferta di Bologna). Il collega Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha pubblicato un aggiornamento su Twitter annunciando la presenza del patron questa sera a Fuorigrotta:

