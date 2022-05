Ultim'ora: De Laurentiis ha perso il ricorso! Dovrà vendere Napoli o Bari entro il 2024

Ultim'ora Napoli: il Tribunale rigetta il ricorso di Aurelio De Laurentiis, il presidente sarà dunque costretto a vincere il Napoli oppure il Bari nel rispetto del regolamento sulle multiproprietà. È arrivata la sentenza definitiva del Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica, che ha deciso di rifiutare il ricorso presentato da Aurelio e Luigi De Laurentiis.

De Laurentiis deve vendere Napoli o Bari

De Laurentiis deve vendere la SSC Napoli o la SSC Bari entro la stagione 2024-2025. La decisione del Tribunale non ammetterà alcun tipo di partecipazione, gestione o situazione di controllo diretta o indiretta di più società del settore professionistico da parte dello stesso soggetto, del suo coniuge o di un suo parente e affine entro il quarto grado.

De Laurentiis

Cosa succede se De Laurentiis non rispetta la sentenza e si tiene il Bari? L’inosservanza del termine comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine. Nel caso in esame, però, con il Bari ora in Serie B, i De Laurentiis dovranno adottare misure urgenti ben prima del 2024. La legge stabilisce che "i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza".