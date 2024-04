La difesa di De Laurentiis in Procura: conti del Napoli in regola, nessun interesse a creare plusvalenze fittizie nell'affare Osimhen

Per oltre un’ora il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha raccontato la sua verità sull’operazione legata all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nell’estate del 2020 dal Lille. Il patron è stato interrogato dai pm della Procura di Roma che gli contesta il reato di falso in bilancio in concorso con chi sedeva con lui nel consiglio di amministrazione all’epoca dei fatti oltre che alla società calcistica. Ne parla Calcio&Finanza.

De Laurentiis in Procura per l'acquisto di Osimhen