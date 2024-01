De Laurentiis conosce benissimo le Terme di Castellammare! C'era stato nell'agosto del 1998 | VIDEO

Vi abbiamo raccontato in esclusiva la visita di Aurelio De Laurentiis al comune di Castellammare di Stabia. Il presidente sta valutando le Terme di Castellammare come location per il nuovo centro sportivo della SSC Napoli, in alternativa a quello attuale di Castel Volturno.

Ebbene, De Laurentiis conosce benissimo quel posto. Alle terme di Castellammare di Stabia, infatti, c'era già stato nell'agosto del 1998, in compagnia di Roberto Fiore, ex presidente del Napoli e poi della Juve Stabia. All'epoca De Laurentiis aveva partecipato ad una conferenza stampa, in qualità di imprenditore e patron della Filmauro, e con lui c'era anche l'attore Christian De Sica.

Guarda il video in allegato su CalcioNapoli24.