De Laurentiis-Cairo, alleanza contro la FIGC! Hanno già istituito una commissione speciale

Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo insistono sul progetto. La Commissione voluta dalla Lega A è composta dall'ex giudice costituzionale De Petris e dai professori Mattarella, Napolitano, Fumagalli e Presutti. Allo studio anche la recente sentenza della Corte Europea sulla Superlega

Ultime notizie. I presidenti di Napoli e Torino, dopo aver a lungo litigato sui diritti Tv, hanno hanno stretto una nuova alleanza in nome della rivolta contro la FIGC. Vogliono più autonomia per la Lega Serie e vogliono l’affrancamento sul modello Premier League. Ne parla Michele Spezia su StorieSport, puntando i riflettori sull'insidiamento di una commissione alla quale la Lega serie A ha affidato il compito di studiare il sistema, nazionale e sovranazionale, per giungere ad un assetto nel quale alla Lega venga riconosciuta maggiore autonomia, un assetto che si rispecchi, e si rifletta, anche all’interno del consiglio federale.