Radio Marte: "ADL dà mandato all'Advisor Lazard di valutare il club: cessione, nuovi soci, quotazione in borsa o nuovo main sponsor?"

Ultimissime calcio Napoli - Importante indiscrezione sul futuro della Ssc Napoli data durante l'edizione odierna di Marte Sport Live condotta dai colleghi Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro su un contatto tra il presidente e una banca d'affari di origini americane molto radicata anche in Europa.

Futuro Napoli, De Laurentiis dà mandato all'advisor mondiale Lazard

"Indiscrezione esclusiva di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: da fonti molto attendibili ci risulta che due settimane fa il Napoli avrebbe dato mandato a Lazard (banca d’affari di origine americana, molto radicata in Europa, è un advisor, uno dei principali al mondo) di operare per suo conto per dar luogo ad una valutazione del valore del club (“Due diligence”). Per che cosa?"

Napoli valutato dall'advisor Lazard, le quattro ipotesi di Radio Marte

Possibile quotazione in borsa

Ingresso nuovi soci (possibilità che trovi fondi di investimento) o nuovi soci per potenziare la società

Cessione del club (parziale o totale)

Ricerca di nuovi main sponsor

Marte Sport Live legge questa indiscrezione in modo positivo, nel senso di un progetto di espansione del Napoli, un segnale positivo per aumentare le possibilità economico-finanziarie del club (tramite la quotazione in borsa o l’ingresso di nuovi soci). Tuttavia, data l’importanza dell’advisor e la tipicità della loro attività, non esclude neanche l’ipotesi che il club avrebbe dato mandato alla merchant bank Lazard per valutare il club in vista di una teorica cessione totale della stessa società. Il Napoli, nel tentativo di volersi espandere e crescere, potrebbe anche solo voler sapere da esperti semplicemente l’esatta valutazione per programmare meglio il futuro. Secondo Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy, “è difficile la quotazione in Borsa, più verosimilmente il Napoli cerca nuovi soci”. Fabrizio Vettosi, invece, pone l’accento su un altro aspetto: “Potrebbe essere stata Lazard a contattare il Napoli per offrire una valutazione per strutturare ipotesi future”.