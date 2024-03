Dazn - Italiano è il primo nome sulla lista di ADL: lo scorso anno decise di non pagare la penale

Su Dazn secondo quanto riferito durante la trasmissione Tutti Bravi dal Divano, Vincenzo Italiano avrebbe già comunicato alla dirigenza la sua volontà di lasciare la Fiorentina. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto portarlo a Napoli già la scorsa estate, ma scelse di non pagare la penale. Quest'anno la situazione è diversa perché il contratto del tecnico ex Spezia è in scadenza, così è il primo nome sulla lista dei possibili nuovi allenatori per la piazza partenopea. Orazio Accomando ha dichiarato:

"Italiano lascerà la Fiorentina. Piace al Napoli e non poco. Retroscena: c'era interesse della Lazio ma le dimissioni a sopresa di Sarri hanno chiuso ogni possibilità".