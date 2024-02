Dazn gratis 1 mese: ecco come fare

Si entra nel vivo della stagione della Serie A che è possibile vedere su Dazn come sempre in questi anni grazie all'accordo trovato per l'esclusiva di tutte le partite ormai fino al 2029 tagliando fuori Sky che avrà solo 3 partite in co esclusiva ogni settimana.

Una mossa strategica forte da parte dell'azienda inglese con servizio a pagamento in streaming per gli eventi sportivi, sia in diretta che in differita. Fondata nel 2015 a Londra oggi Dazn in Italia con la Serie A, Serie B, Europa League, La Liga e tantissimi altri servizi di calcio, basket, tennis e altri sport domina la scena italiana. Ma quanto costa sottoscrivere un abbonamento Dazn oggi? I costi dei servizi sono in aumento ancora una volta, come registrato anche quest'anno. Per questo motivo c'è stato un po' di caos e critiche da parte degli appassionati che cercano anche altre vie spesso e siti non legali per vedere le partite di calcio.

Non è un segreto che il mondo dello sport e del calcio ancor di più è preso d'assalto dalla pirateria e i siti legali per vedere le partite in streaming sono quelli come Dazn, Sky e altri streaming che offrono servizi con abbonamento. Intanto, ci sono vari accordi tra le grandi emittenti che provano a dare la possibilità ai tifosi e appassionati telespettatori di avvicinarsi nuovamente al mondo della legalità grazie a delle offerte per vedere le partite anche con Dazn che offre pure 1 mese gratis.

Dazn gratis 1 mese: l'offerta con Mediaset Infinity

Notizie calcio - Ma quanto costa Dazn al mese e all’anno? Continuano ad aumentare i costi e ora è variato ancora il prezzo di Dazn con l'abbonamento sia per i nuovi che i vecchi abbonati. C'è un modo per risparmiare sull’abbonamento di Dazn ma non si tratta di una prova gratuita, c'è però la seria possibilità di riuscire ad arrivare a generare un codice per avere Dazn gratis 1 mese.

Perché quest'anno anche su Mediaset Infinity era possibile seguire la Champions League dalla fase a gironi a quella ad eliminazione diretta ed è possibile sottoscrivere l'abbonamento mensile plus a 7,99 euro in qualsiasi momento (così come per la disdetta). Grazie ad un abbonamento con Mediaset Infinity si può arrivare ad avere 1 mese gratis di Dazn. Ma come?

Le strategia di Mediaset è quella di andare a premiare i clienti più fedeli e per questo motivo dopo un tot mesi di abbonamento a Mediaset Infinity verrà generata una mail da parte della redazione per ringraziare i propri clienti e c'è la possibilità di attivare con un codice riservato 1 mese di DAZN Standard per seguire lo sport e anche le partite di Serie A.

Il codice è composto da 13 lettere e numeri in sequenza. Per attivarlo basta cliccare sulla mail di Mediaset su 'Attiva Codice', inserire il codice ricevuto nella stessa mail sulla pagina che si aprirà dopo aver cliccato su 'Attiva Codice' e poi dare il via ad 1 mese di Dazn gratis grazie a Mediaset.

Come risparmiare sul prezzo di Dazn

Dazn ha tre piani abbonamenti: Start, Standard e Plus. Per tutti questi è possibile prendere una decisione se fare un pagamento mensile a rate o annuale in un’unica soluzione che avrà un costo chiaramente leggermente ridotto. Ecco come risparmiare sul prezzo di Dazn, andando a pagare in un'unica soluzione l'abbonamento annuale che avrà appunto validità di 1 anno intero dalla sottoscrizione dello stesso abbonamento.

Dazn Start è il piano più economico. Non c'è possibilità di vedere le partite di calcio di Serie A e Serie B con questo tipo di abbonamento, ma soltanto calcio femminile e altri sport come pallavolo, basket, UFC e una selezione di partite di NFL. Per questo tipo di scelta è possibile registrare un massimo di quattro dispositivi e guardare Dazn in contemporanea su una rete internet domestica su un massimo di due dispositivi.

Questi il prezzo per Dazn Start:

99€ all’anno (circa 8,20€ al mese) – Piano annuale con pagamento all’inizio; 11,99€ al mese – Piano annuale in 12 rate; 14,99€ al mese – Piano mensile.

Dazn Standard, invece, come Dazn Plus include la possibilità di vedere la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket, l’UFC, il tennis, l’NFL e molto altro. In questo caso però è possibile registrare fino a sei dispositivi e guardare Dazn su due dispositivi contemporaneamente, ma collegati alla stessa rete internet.

I prezzi di Dazn Standard:

359€ all’anno (circa 29,90 € al mese) – Piano annuale con pagamento anticipato 34,99€ al mese – Piano annuale in 12 rate 40,99€ al mese – Piano mensile (si può disdire con 30 giorni di preavviso)

Dazn Plus è poi l'ultima possiblità di abbonamento e in più allo standard dà la possibilità di registrare fino a sette dispositivi e di guardare Dazn da due dispositivi contemporaneamente, anche se collegati a reti internet diverse (come ad esempio due abitazioni differenti).

Prezzo Dazn Plus:

539€ all’anno (circa 44,90 € al mese) – Piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione 49,99€ al mese – Piano annuale in 12 rate (Con permanenza minima di 12 mesi) 59,99€ al mese – Piano mensile

Come disdire un abbonamento Dazn

Ma come si disattiva un abbonamento Dazn? Per i vecchi abbonati è possibile farlo solo alla scadenza del contratto attuale. Chi aveva già sottoscritto un abbonamento annuale alla scadenza riceverà una comunicazione via email su come disdire Dazn per evitare di dover pagare penali o costi aggiuntivi per la disattivazione.