Dati Deloitte, in Serie A ricavi da 2,5 miliardi ma cresce il rosso

Ultime notizie calcio - Deloitte ha eseguito uno studio sui ricavi del mondo del calcio nella stagione 2019/2019 dai quali sono emersi numeri record. I migliori cinque campionati su scala europea hanno infatti registrato un fatturato record di 17 miliardi (+9%), utili operativi aggregati di 1,4 miliardi (+7%), con i ricavi dei club della Premier League oltre 5,9 miliardi (+7%), trainati dalla crescita delle distribuzioni Uefa ai club inglesi. In Serie A i ricavi sono stati di 2.5 miliardi ma non è tutto oro quel che luccica. Dopo due annate con numeri positivi, la Serie A fatto segnare una perdita operativa di 36 milioni di euro per una rapida crescita degli stipendi. Ecco cosa spiegano i tecnici di Deloitte:

"La pandemia di COVID-19 provocherà una significativa riduzione delle entrate nel calcio italiano ed europeo. Il ritorno al calcio giocato sarà importante per limitare l’impatto finanziario della pandemia, ma rimane incertezza sui tempi del ritorno dei tifosi negli stadi e sull’impatto su partner commerciali ebroadcaster”.