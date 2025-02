Data e orario di Napoli-Inter, Il Mattino: due le ipotesi, ecco quando sarà ufficializzato

Ultime notizie Serie A - Si avvicina il big match del Maradona e tutti si chiedono quali saranno data e orario di Napoli-Inter del primo weekend di marzo. Ma come riferisce l'edizione oggi in edicola de Il Mattino, bisognerà ancora aspettare:

"L'attesa sarà ancora lunga. Perché fino a venerdì sera (o addirittura sabato mattina) la Lega Calcio non potrà ufficializzare data e orario di Napoli-Inter. Tutto dipende, infatti, dai prossimi impegni europei dei neroazzurri, che già qualificati agli ottavi di Champions aspettano il nome della loro avversaria. Se dovessero giocare martedì 4 marzo, Napoli-Inter si giocherebbe sabato 1 marzo alle ore 18, mentre se la partita di Champions della squadra di Inzaghi dovesse essere in programma mercoledì 5, la sfida del Maradona potrebbe essere calendarizzata per domenica 2 alle ore 20.45".