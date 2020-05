Dalla Spagna - Liga, la soluzione per la ripresa: giocare tutti i giorni con partite anche alle 23

Calcio - AS scrive i dettagli della ripartenza del calcio in Spagna. Una ripresa intensa, quella che attende la Liga, per cui le squadre, a partire dalla fine del mese di giugno, scenderebbero in campo a distanza di 72 ore tra una partita e l'altre, coprendo così tutti i giorni della settimana.

Dopo anni di discrepanza, RFEF (la federazione) e LFP (la lega) hanno raggiunto un principio di accordo tramite il lavoro dei presidenti Rubiales e Tebas, applicando l'articolo 5 del Codice governativo. Tra le altre cose, in alcuni dei territori più caldi della Spagna sarebbe previsto di giocare anche alle 23, poiché il torneo, così facendo, andrebbe a concludersi entro la scadenza UEFA del 29 luglio.