Dalla Spagna - Juventus, prime grane per Sarri: CR7 arrabbiato dopo il cambio di ieri

Una sconfitta che non fa troppo male quella della Juventus alla prima di Maurizio Sarri. A decidere il match è stato Kane con un gol da centrocampo ed il tecnico toscano deve fare i conti, oltre che con i problemi di natura tattici emersi, anche con le prime grane. Non ha preso benissimo, infatti, il cambio Cristiano Ronaldo, come sottolineato dal quotidiano AS, con il portoghese che, passando accanto al tecnico per accomodarsi in panchina, aveva il volto pieno di rabbia ed ha rivolto all'indirizzo dell'ex Napoli delle parole di certo non di elogio.