Alle ore 01.30 il Napoli affronterà il Barcellona in una amchevole a dir poco affascinante. Tra gli azzurri c'è un giocatore che già in passato ha aperto una ferita nel cuore dei tifosi catalani, diventando un vero trauma. Si tratta di Kostas Manolas, autore del gol del definitivo 3-0 che consegnò alla Roma lo storico passaggio del turno ed al Barça una delle delusioni più amare della sua storia. A sottolineare il tutto l'edizione online di AS.