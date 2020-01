Paura Hamsik per il Coronavirus, ritorna subito in Slovacchia in attesa del ritiro! Il papà: "Siamo preoccupati"

Ultime calcio Napoli - Paura per Marek Hamsik, causa Coronavirus, per questo motivo il centrocampista ex Napoli ha lasciato la Cina ed è tornato in Slovacchia. Queste le notizie che rimbalzano dai media slovacchi. Il calciatore è tornato dalla sua famiglia ma si sta anche allenando vicino casa a Badin, nei pressi di Banska Bystrica.

La motivazione, secondo i media slovacchi, è dovuta alla situazione complicata che si vive in cina per il micidiale coronavirus. “Marek era volato in Cina, dove è stato circa 2 settimane. Ora è a casa per alcuni giorni, poi raggiungerà il ritiro dei cinesi in Spagna, perché ora stanno celebrando il nuovo anno in Cina e i calciatori europei hanno avuto del tempo libero. Ma adesso è arrivato anche questo virus", ha dichiarato il padre di Marek, Richard Hamšík.

Prima di iniziare il ritiro del Dalian Yifang in Spagna, però, i compagni di squadra di Marek saranno sotto osservazione per qualche giorno, svelano i media slovacchi. "Marek non ha avuto problemi a tornare a casa. Dovevano andare al centro mercoledì, ma ha avuto la notizia che il ritiro era stata rinviato a sabato. Possiamo solo dedurre se è legato al virus o meno. L'intera squadra dovrebbe incontrarsi lì, tra cui la squadra cinese, i giocatori e il management", ha spiegato Richard Hamšík, dicendo che tutta la famiglia è preoccupata per Marek. “Marek non sa ancora notizie certe, o non me ne ha parlato. Lo percepiamo sensibilmente come i suoi genitori", ha aggiunto suo padre, dicendo che a casa hanno anche parlato delle conseguenze che ciò potrebbe avere sul corso dell'inizio della stagione, che dovrebbe essere il 22 febbraio. Secondo Marek, non è escluso che l'inizio della lega per il virus sarà rinviato.