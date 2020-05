Dalla Serbia - Incredibile Jovic, dubbi sulla natura dell'infortunio! Il medico Gonzales: "Certi traumi si hanno solo con cadute da altezze rilevanti"

Ultime notizie calcio. Luka Jovic continua a far parlare di sé: il centravanti del Real Madrid che piace anche al Napoli, già al centro delle polemiche per aver violato la quarantena oltre un mese fa, adesso si è infortunato a casa e rischia ben tre mesi di stop. Come riportato dai media serbi, tuttavia, persistono dubbi sull'incidente domestico che avrebbe provocato la frattura extra-articolare nell’osso del calcagno del piede destro: "Potrebbe essere caduto da un muro, non so come spiegarlo", spiega una fonte vicina alla famiglia del giocatore ai microfoni del quotidiano Kurir.

Teoria ripresa anche dal medico spagnolo Josè Gonzales, che alimenta i dubbi sulla dinamica dell'infortunio: "Posso dire che traumi del genere si hanno dopo un colpo davvero forte, solitamente come conseguenza di una caduta da un'altezza rilevante".