Ultime notizie calcio mercato - Si stanno facendo sempre più insistenti le voci relative ad un approdo di Edinson Cavani al Boca Juniors al termine di quest'anno, quando scadrà il suo contratto con il Manchester United. Come riporta InfoBae, gli Xeneizes starebbero lavorando da tempo con l'entourage dell'attaccante uruguaiano e al contempo sul mercato in uscita per fargli posto nel reparto avanzato gialloblù.

Cavani Boca Juniors