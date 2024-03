Dall'America - Tegola Insigne, infortunio al tendine del ginocchio: fuori circa 2 mesi

Brutto infortunio per Insigne che si è infortunato in America con il Toronto. Arrivano aggiornamenti riguardo le condizioni del giocatore ex Napoli che ha subito un brutto infortunio al tendine del ginocchio e rischia circa 2 mesi di stop.

Infortunio Insigne, le ultime sulle condizioni

Lorenzo Insigne fuori per 6 settimane per infortunio al tendine del ginocchio. E' questa la conferma che arriva dall'America per il calciatore napoletano alle prese con un infortunio al tendine del ginocchio che il Toronto FC prevede di tenerlo fuori per sei settimane.

L'allenatore John Herdman ha confermato venerdì che Lorenzo Insigne sarà messo da parte per sei settimane a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, uno sviluppo che rappresenta una battuta d'arresto schiacciante per una squadra nel mezzo di una crescente crisi di infortuni.

Herdman ha rivelato che Insigne si è sottoposto ad una risonanza magnetica all'inizio di questa settimana a Toronto e che anche i professionisti medici in Europa sono stati consultati sulle sue condizioni. All'allenamento di venerdì era presente Insigne, ma ovviamente non si è allenato con la squadra.