Dagospia - Pronta la rivoluzione Juventus: Agnelli può silurare Paratici, c'è il ritorno di Marotta?

Ultime calcio - La Juventus non ha né un amministratore delegato né un direttore generale, dopo gli addii di Francesco Calvo e di Giuseppe Marotta. La volontà è di avere un organigramma più snello, come spiega Dagospia, ma i frutti sperati non sono arrivati. Ci sono tre ipotesi: il ritorno di Marotta dall'Inter, non propriamente a suo agio con Conte. La seconda la promozione di Claudio Albanese, responsabile della Comunicazione. Oppure Federico Cherubini, che prenderebbe il posto di Paratici.

Calcio Napoli 24 vi aveva anticipato l'intenzione della Juventus di esonerare Paratici dal suo incarico di direttore sportivo lo scorso 26 giugno 2020.

Marotta