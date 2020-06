Caos Juve, dopo Sarri anche Paratici sotto accusa: addio in vista, c'entra Pjanic [ESCLUSIVA]

E' caos in casa Juventus. Dopo la disfatta sportiva contro gli azzurri che hanno battuto i bianconeri nella finale di Coppa Italia, a Torino non tira una buona aria a causa del mercato.

Una questione che avrebbe fatto spazientire il presidente Andrea Agnelli, il quale starebbe seriamente pensando di esonerare il ds Paratici.

Alla radice di questa decisione ci sarebbe principalmente la responsabilità del dirigente di non riuscire a chiudere l'annosa trattativa con il Barcellona che prevede lo scambio Pjanic-Arthur.

Paratici, nella fattispecie, non riesce a convincere il centrocampista del Barcellona ad accettare la proposta bianconera, mentre Pjanic avrebbe già un accordo con i blaugrana da più di un mese.

L'entourage di Arthur, già in tempi non sospetti, si è detto indispettito dell'atteggiamento del ds bianconero nei loro confronti, coronato da un'offerta che hanno definito ai limiti dell'offensivo.

Una situazione che ha rischiato di far arenare definitivamente una trattativa che la Juventus deve portare a termine soprattutto per una questione economica più che sportiva.

Sarebbe questa la goccia potrebbe portare Agnelli a fare a meno di Paratici.

