Dagli USA assicurano: "Il coronavirus non è partito dal mercato di Wuhan"

Notizie - Un recente studio avrebbe smentito la tesi cinese secondo cui il Coronavirus sia partito dal mercato di Wuhan, trasmesso da un animale selvatico (il pangolino o il pipistrello), quanto piuttosto da un essere umano precedentemente infettato. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, i ricercatori sarebbero rimasti particolarmente sorpresi da una pre-adattabilità mostrata dal Covid-19 nel diffondersi da uomo a uomo. Tali affermazioni daranno nuova linfa a quella corrente di pensiero che accusa il governo cinese di insabbiamento. Il nuovo studio sul Sars-CoV-2 - il ceppo responsabile della pandemia - esamina campioni genetici di pazienti insieme a quelli prelevati durante l'epidemia di Sars del 2002-04, un coronavirus trasmesso dai pipistrelli agli umani attraverso la manipolazione e il consumo di zibetti. L'articolo è di Alina Chan e Ben Deverman, scienziati del Broad Institute, un'unità di ricerca affiliata ad Harvard e al Massachusetts Institute of Technology, e Shing Zhan, dell'Università della British Columbia.

"Il Coronavirus non viene dagli animali"

"I dati genetici disponibili non evidenziano la capacità di trasmissione del virus da parte delle specie presenti nel mercato di Wuhan", affermano Alina Chan, biologa molecolare, e Shing Zhan, biologa evoluzionista, smentendo quindi la trasmissione "zoonotica" (da animale a uomo): "Dovrebbe essere considerata la possibilità che un precursore non geneticamente modificato possa adattarsi all'uomo mentre viene studiato in un laboratorio". Inoltre, gli scienziati hanno sottolineato come tutto ciò era stato piuttosto evidente già dopo l'analisi svolta su un paziente di Wuhan contagiato lo scorso dicembre.

Coronavirus, Cina accusata di insabbiamento

In questo nuovo contesto si è inserito il parlamentare Tory Bob Seely, membro del Comitato per gli Affari Esteri della Commons, che ha dichiarato: "Dobbiamo andare a fondo in molte cose in relazione a Covid-19. Dobbiamo sapere da dove è partito questo virus, perché una volta ci fu detto che non vi era alcuna trasmissione umana. Qual è il ruolo del Partito comunista cinese?". La Cina ha chiuso il mercato di Wuhan il giorno dopo aver avvisato l'Oms dell'epidemia e da lì ha iniziato tutta una serie di studi su campioni di animali prelevati. Ciò che insospettisce è il fatto che, quattro mesi dopo, nessun risultato sia stato condiviso con scienziati stranieri. Gli Stati Uniti, nella persona di Trump, parlano di virus fuggito da un laboratorio, la risposta cinese si traduce invece in un'accusa all'esercito americano.