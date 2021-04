Da Torino ironizzano: "Avevamo già vinto 3-2, ma Demiral ci porta sul 2-2: che giochiamo a fare?"

Napoli Calcio - Così TuttoJuve scrive in merito alla gara di questa serta tra bianconeri ed il Napoli:

"Vi diamo il risultato esatto della gara di oggi, 3-2, se volete siete ancora in tempo per ascoltare il nostro pronostico. Perchè 3-2? Semplice perchè tre sono i positivi della Juventus, ve li ricordiamo, Bonucci, Bernardeschi e Demiral, mentre due erano quelli del Napoli quando la partita fu rinviata per attenta e provida decisione dell'Asl (Zielinski ed Elmas). Risultato? A parti inverse non si è giocato, oggi invece si giocherà. Ops, questo era l'incipit prima delle 19, poi Demiral ha cambiato tutto ed ora siamo sul 2-2".