Napoli Calcio - Le ultime prestazioni di Valentin Mihaila non sono passate inosservate. Secondo ParmaLive.com, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sarebbe rimasto colpito dalla svolta data dal rumeno al proprio campionato in questo inizio 2021 e avrebbe già sondato l'entourage dell'attaccante esterno per capire la fattibilità dell'operazione in vista di giugno.