Ultime notizie calcio Napoli - Sabato il Napoli tornerà in campo dopo più di tre mesi di attesa contro l'Inter in un testa a testa valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia dopo la vittoria per 1-0 di San Siro. Stando a quanto raccolto da FCInter 1908, sito web molto vicino alle vicende dei nerazzurri, sarà Rocchi il direttore di gara del big match del San Paolo. L'annuncio in tal senso è atteso per la giornata di domani.

Napoli Inter