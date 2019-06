Il Genoa è a caccia di rinforzi per la prossima stagione e nella giornata di venerdì, il presidente Enrico Preziosi ha incontrato la dirigenza e il nuovo tecnico a Forte dei Marmi per iniziare a programmare. Come riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, Andreazzoli vuole restano Bennacer (obiettivo anche del Napoli) e Caputo dell'Empoli per i quali ci sarebbe un'intesa di massima. Come contropartite andrebbero in Toscana Asencio e Candela.