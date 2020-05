Ultime notizie calcio - Arrivano buone notizie in casa Fiorentina in vista della ormai sempre più probabile ripartenza della Serie A. Il numero dei calciatori attualmente positivi al Coronavirus in casa viola è sceso a tre. Si è dimezzato, dunque, il numero dei contagiati dal momento che prima era fermo a sei da diverso tempo. A riportare la notizia è il portale FirenzeViola e si attende ora una comunicazione ufficiale da parte del club gigliato.