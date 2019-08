Nella serata di ieri sono stati esposti in vari punti della città (per l'esattezza a piazza Carlo 3°, via Arenaccia e via Marina) degli striscioni firmati dalla Curva B in cui si criticava duramente il decreto sicurezza. Di seguito il testo, uguale per tutti e tre gli striscioni esposti: "Decreto Sicurezza bis, la linea dura. A quando la tortura?"

