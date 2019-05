Curva B, durissimo comunicato: "Nostra contestazione contro ADL, infanga Napoli e i napoletani! Protesta costruttiva, ecco cosa vogliamo" [FOTO]

Comunicato Curva B contro De Laurentiis - Prosegue senza apparente soluzione di continuità il braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis ed i gruppi organizzati dello stadio San Paolo. Proprio a tal proposito, il gruppo ultras 1972 Curva B ha voluto fare chiarezza sulle proprie intenzioni e posizioni con un comunicato piuttosto duro diffuso, come al solito, attraverso dei volantini.

Curva B, duro comunicato contro De Laurentiis

Nel comunicato in questione, il gruppo ultras ha voluto far chiarezza a proposito di quelle che sono le loro intenzioni. Oltre a sottolineare come la protesta sia relativa solo alle parole di De Laurentiis ("Non perde mai occasione di infangare Napoli ed i napoletani") ed alle sue politiche societarie ("Mai tese a favorire una tifoseria che vive di passione. Tutto ciò ha causato un distacco tra la SSC Napoli ed i napoletani"). Il volantino in questione, poi, si conclude con quelle che sono le loro proposte per migliorare questo rapporto.

