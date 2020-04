Cupcake in casa Ospina, il Napoli pubblica le immagini e gli ingredienti della ricetta realizzata dalla famiglia del colombiano [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Simpatico video quello pubblicato dalla SSC Napoli sui propri canali social in cui si vede il portiere azzurro David Ospina alle prese, insieme a tutta la sua famiglia, con la preparazione di cupcake. Dovizia di particolari assoluta per questo breve filmato dal momento che vengono anche illustrati e spiegati quelli che sono gli ingredienti della ricetta. Insomma, chi vorrà imitare l'ex Arsenal non dovrà far altro che seguire attentamente le indicazioni che vengono fornite nelle immagini di seguito.