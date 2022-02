Cristiano Ronaldo: regalo di lusso da 200 mila euro di Georgina Rodriguez per il compleanno

Compleanno Ronaldo, arriva il super regalo di Georgina Rodriguez. La partner del campione portoghese si è voluta superare questa volta. Perché qualche giorno fa ha compiuto 37 anni Cristiano Ronaldo ed è arrivato il regalo di Georgina Rodriguez da circa 200 mila euro.

Georgina Rodriguez regala la nuova Cadillac a Cristiano Ronaldo

E' la nuova Cadillac Escalade il regalo di Georgina Rodriguez per Cristiano Ronaldo, un auto di lusso che vale 180 mila euro per i suoi 37 anni. La super auto ad otto posti è subito disponibile per tutta la famiglia. Questo il messaggio di auguri di Georgina a Ronaldo: «Felici 37 anni all’amore della mia vita. Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto regalarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione».

