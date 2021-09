Cristiano Ronaldo cambia subito casa a Manchester: le pecore non lo fanno dormire

Notizie calcio - Repentino cambio di casa in quel di Manchester per Cristiano Ronaldo, fresco di ritorno al Man United e in Inghilterra, con tanto di famiglia al seguito. Un'abitazione da 23 acri di terreno, con sette posti letto e 6 milioni di sterline di costo, che però è stata resa inabitabile - almeno per CR7, che necessita di un riposo calibrato tra un impegno e l'altro - a causa della presenza di pecore troppo rumorose nei paraggi. I belati continui, ogni mattina presto, hanno costretto Ronaldo, la compagna Georgina Rodriguez e i loro quattro figli a trasferirsi ad appena una settimana di distanza: la nuova residenza del portoghese avrà sempre sette posti letto, ma vale la metà (3 milioni di sterline) ed è di proprietà di una ex stella del Manchester United. Lo riporta il Sun.