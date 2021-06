Ultime calcio - Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Sportialia durante lo Speciale CalcioMercato:

"Gattuso ha sbagliato perchè non doveva accettare la Fiorentina. Glielo avevo detto già in passato. Ha accettato sull'onda emotiva del suo addio al Napoli. Ha detto sì a Rocco Commisso anche se il progetto non lo convinceva pienamente. Avrebbe potuto aspettare la Lazio di Lotito".