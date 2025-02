Criscitiello: "Il Napoli unica squadra in Italia che fa pressione sui direttori per decidere chi deve lavorare!"

Non si frenano le polemiche che riguardano il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che qualche giorno fa aveva licenziato in diretta Manuel Parlato attirandosi le critiche di tantissimi tifosi, soprattutto napoletani. Ora il direttore Criscitiello si affida a Sportitalia.com per rispondere con un lungo editoriale a quanto si è detto nei giorni scorsi.

Tra le altre cose, Criscitiello prende di mira anche i dirigenti della SSC Napoli. Il riferimento non esplicito sembra essere a Nicola Lombardo, il responsabile della comunicazione SSC Napoli che in conferenza stampa la settimana scorsa aveva espresso solidarietà con il giornalista Manuel Parlato. Queste le parole di Criscitiello: