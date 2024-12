Antonio Vergara, classe 2003, è uno dei calciatori di proprietà del Napoli in prestito. Si tratta di uno dei talenti più interessanti del club partenopeo. Attualmente in prestito alla Reggiana in Serie B, oggi ha segnato nella partita contro la Cremonese in campionato mettendo la firma sullo 0-1 al minuto 2' del primo tempo. Si tratta del secondo gol stagionale per l'attaccante napoletano.