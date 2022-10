Cremonese Napoli 1-4, emozione azzurra con la radiocronaca di Carmine Martino! | VIDEO

Cremonese Napoli 1-4! I gol di Politano, Simeone, Lozano e Olivera valgono altri 3 punti in classifica e il primo posto solitario in testa alla classifica di Serie A. Emozione azzurra per i migliaia di tifosi napoletani in trasferta allo stadio Zinni di Cremona, che quest'oggi hanno assistito all'ennesima vittoria del Napoli in stagione.

Rivivi le emozioni della partita Cremonese Napoli con gli highlights del match raccontati con la radiocronaca di Carmine Martino per Radio Kiss Kiss Napoli. Guarda il video in allegato.