Covid, spuntano dieci positivi nel Foggia: gara col Palermo a rischio

Ultime calcio - Il Foggia ha comunicato che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di dieci calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili. Il club continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Una situazione che mette a serio rischio lo svolgimento della partita col Palermo, in programma lunedì 29 marzo alle ore 21:00.