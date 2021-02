Covid-19, ok anche al vaccino Johnson&Johnson: pronte 26 milioni di fiale

Coronavirus Italia - Sputnik V, Pfizer, AstraZeneca e ora anche Johnson&Johnson: salgono a quattro i vaccini mondiali per la lotta contro il Covid-19. E' infatti arrivato il sì definitivo della Fda all'azienda farmaceutica con l'ok dell'Ema previsto per l'11 marzo.

Ecco quanto riporta La Repubblica oggi in edicola:

È l’arma anti Covid che tutti attendono. Con 26 milioni di pezzi consegnati potrebbe emancipare il nostro Paese, e il resto d’Europa, dai problemi di fornitura incontrati fino ad ora dalle case farmaceutiche. In più ha una maggiore maneggevolezza rispetto agli altri prodotti disponibili perché si conserva a temperature da frigo (tra 2 e 8 gradi) e soprattutto è monodose. Ogni fiala, una somministrazione. L’Italia aspetta il vaccino di Janssen (Johnson&Johnson) per il primo di aprile, e qualcuno spera in un anticipo a fine marzo. Al ministero alla Salute per descrivere l’impatto che avrà sulla campagna vaccinale usano la parola «svolta».

Proprio ieri l’Istituto superiore di sanità ha reso noti dati che dimostrano l’efficacia dei vaccini nel ridurre la circolazione del virus. «Dalla seconda metà di gennaio — scrive su Twitter l’istituto — netto calo per la popolazione di età maggiore o uguale a 80 anni. Attesa diminuzione numero di casi e gravità dello stato clinico in risposta all’aumento della copertura vaccinale». In un altro tweet l’Istituto sottolinea che da metà gennaio si osserva una «divergenza delle curve epidemiche, che prima mostravano un andamento simile» e si nota un «trend in calo per gli operatori sanitari».