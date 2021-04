CorSport - De Laurentiis stasera sarà al Maradona: l'unione fa la forza, ma il futuro di Gattuso è già segnato

Notizie Napoli calcio. Questa sera ci sarà anche Aurelio De Laurentiis allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Inter. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"L’unione fa inevitabilmente la forza e De Laurentiis porta qualcosa di suo, la presenza del club e quindi anche le proprie attese. Mancano appena trentacinque giorni al congedo, o se si preferisce ad una separazione di fatto per scadenza dei termini contrattuali, poi ognuno se ne andrà per le proprie strade: Gattuso da una parte (verso la Fiorentina o chissà dove) e il Napoli a passeggio per la sua: e quella che conduce tra le stelle sanerebbe qualche ferita e farebbe più chic".