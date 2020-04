CorrSera - Pugno duro dell'UEFA: finite i campionati o esclusione dalle coppe! Pronti rigidi controlli

Ultime notizie calcio Napoli - La priorità dell'UEFA in questa situazione di emergenza totale è quella di salvaguardare sia l'edizione in corso che la prossima della UEFA Champions League ed è per questo motivo che ieri Ceferin ha mandato un segnale forte minacciando il Belgio, primo campionato ad annunciare la fine anticipata. Chi non porta a compimento il campionato in corso rischia l'esclusione dalle competizioni europee. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che aggiunge come per ripartire il massimo organismo del calcio mondiale stia pensando attivare rigidi protocolli di controllo e tra le misure si parla di analisi del sangue per stabilire chi ha avuto o meno il virus. Altra soluzione che sarà seguita è rappresentata dal proporre alle squadre ritiri lunghi, trasferte blindate o cambi di sede in città più sicure.

Logo UEFA