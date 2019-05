CorSera - Napoli canta, l'Inter piange! I nerazzurri soffrono le pene dell'inferno al San Paolo

Non è una sfida normale dopo la notte di sangue del boxing day con gli insulti razzisti a Koulibaly. Come riporta il Corriere della Sera, il Napoli sovrasta l'Inter: Allan è un gigante, Zielinski segna un euro gol, Fabian Ruiz macina chilometri e nella ripresa diventa anche un killer. L’Inter soffre le pene dell’inferno, sempre lunga, sempre distratta, sempre in difficoltà nella zona nevralgica dove Gagliardini gira a vuoto, Brozovic stenta a trovare la posizione e Nainggolan quasi non si vede. Solo Politano, che fa ammonire Koulibaly, impensierisce i partenopei. I nerazzurri sono al buio. Napoli canta e saluta la squadra, l’Inter piange.