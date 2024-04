CorrSera - ADL negli spogliatoi all'intervallo ha detto a voce alta cosa pensava di ciascun giocatore: parole forti contro tutti

Notizie Napoli - Sono ore incandescenti in casa Napoli dopo la sconfitta di sabato contro l'Empoli allo stadio Castellani per 1-0. Durante l'intervallo della sfida il presidente Aurelio De Laurentiis ha abbandonato la tribuna ed è sceso negli spogiatoi. Ecco quanto riportato in merito dall'autorevole firma del Corriere della Sera Monica Scozzafava sull'edizione online del quotidiano:



"De Laurentiis, è stato il primo a scusarsi di tutti gli errori commessi a dicembre scorso («è colpa mia», disse), non ha tollerato l’atteggiamento dei giocatori, immobili, imbambolati di fronte all’ennesima debacle che si stava consumando sabato al Castellani contro l’Empoli. E, allora, il presidente ha lasciato la tribuna nell’intervallo — con il Napoli sotto di un gol — è andato negli spogliatoi. Non ha parlato con i singoli, assisteva al confronto tra squadra e allenatore ma diceva a voce alta cosa pensava di ciascun giocatore. Parole forti, rimproveri pesanti. Una reazione istintiva, di pancia e quindi frontale, dura".