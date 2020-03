Coronavirus, un servizio del 2015 del Tg Leonardo anticipa lo scoppio dell'epidemia: non si tratta del Sars-cov-2 [VIDEO]

Ultime notizie - Nel tam tam delle ultime ore è emerso un servizio del Tg Leonardo, in onda su Rai 3 il 16 novembre 2016 che anticipava la nascita, in laboratorio, di studi creati ad hoc per il Coronavirus:

Sui social network si è gridato al complotto, ma il portale Open ha chiarito:

"Del nuovo coronavirus Sars-cov-2 si conosce come prima fonte il pipistrello, mentre nulla riporta a quello dei topi. Nessuno degli esperti che hanno studiato il genoma del Sars-cov-2 lo ha identificato con il virus del 2015 di cui parla TGR Leonardo. Tranquilli, non si può dire che il servizio di TGR Leonardo sia inciampato in una fake siccome si tratta dello studio di cui si era a conoscenza, soprattutto nella comunità scientifica, nel 2015 quando era stato mandato in onda il servizio stesso. Infine, il virus di cui si parla nel servizio non ha nulla a che fare con il nuovo coronavirus e non è una prova che l’attuale Covid-19 sia nato in laboratorio".