Coronavirus, un eroe in corsia si traveste da Koulibaly in ospedale [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Prosegue senza sosta la lotta contro il Coronavirus, in tutta Italia ma in maniera del tutto inevitabile anche negli ospedali, con i nostri eroi in corsia che non stanno mollando di un centimetro. Sui social oggi è diventata virale la foto che ha pubblicato sul proprio profilo uno di questi eroi, che ha scritto sul retro della propria divisa il nome di Kalidou Koulibaly ed il suo numero di maglia, vale a dire il 26. Un modo, questo, per strappare a tutti un sorriso in un momento tanto delicato e difficile per l'intera comunità mondiale.

