Coronavirus, tre positivi nell’Avellino: allenamenti sospesi

Ultimissime calcio - Da ieri mattina, a venti giorni esatti dall’inizio del campionato di Lega Pro, l’Avellino ha sospeso gli allenamenti ed è finito in quarantena. All’interno del gruppo biancoverde, in ritiro dal 24 agosto a Sturno, sono state riscontrate tre positività al Co-vid-19.

Braglia

A darne notizia è statolo stesso club spiegando che «al quinto ciclo di tampone naso faringeo, sono risultati positivi al Covid-19 tre elementi del gruppo squadra. Si tratta di tre asintomatici, immediatamente isolati alla notizia della positività e costantemente monitorati dallo staff medico del club». In isolamento nell’albergo «Casa Reale» sono pertanto finiti il calciatore Simone Ciancio, ex Carrarese arrivato a Sturno da appena una settimana, l’allenatore in seconda Domenico De Simone e il team manager Giuseppe Matarazzo. D’intesa con l’Asl di Avellino, però, il dottore Gennaro Esposito ha immediatamente applicato il protocollo sanitario ponendo in isolamento fiduciario il resto del gruppo e coloro i quali sono stati a più stretto contatto con i positivi. Di conseguenza sono stati sospesi tutti gli allenamenti della squadra di Piero Braglia.