Coronavirus, si ferma il calcio sloveno: tre contagi nell'Olimpija Ljubljana, campionato posticipato!

Notizie - Ultime Coronavirus - Calcio europeo nella bufera per il Covid-19, adesso anche il campionato sloveno si ferma e l'inizio della stagione di queste ore è posticipato al 22 agosto 2020. Nelle file dell'OlimpijaLjubljana sono stati confermati tre contagi da Coronavirus, quindi l'Istituto Nazionale della Sanità Slovena ha ordinato la quarantena per l'intera squadra del club di Lubiana solo un giorno prima dell'inizio della nuova stagione del campionato. Ufficiosamente, secondo la TV slovena si posticiperà l'inizio della stagione 2020/21 al 22 agosto.

Questa è la terza squadra della First League a registrare nuovi contagi da coronavirus nelle sue fila prima dell'inizio del campionato. Il primo è stato confermato all'inizio del mese nel Dom?ale, e alla fine della scorsa settimana il caso di contagio è stato confermato anche nell'Aluminij.

Lunedì, il Lubiana, come tutti gli altri club della First League, sono stati sottoposti a test preventivi obbligatori prima dell'inizio della stagione 2020/21 mercoledì e giovedì. I test all'Olimpija hanno confermato che c'era un'infezione da nuovo coronavirus, quindi l'Istituto Sanità ha di conseguenza ordinato la quarantena per l'intera squadra e lo staff professionale dell'NK Olimpija Ljubljana.

La partita di giovedì con il Gorizia è stata rinviata "A causa del contatto con i positivi al coronavirus (Covid19), tutti i giocatori e lo staff professionale devono essere messi in quarantena secondo le linee guida professionali", ha scritto l'Olimpija all'Istituto Superiore di Sanità Pubblica dopo aver scoperto i tre casi di contagio. La gara del 1° turno dell'Olimpija contro il Gorizia, che dovrebbe disputarsi giovedì alle 19.00 a Sto?ice, è già stata posticipata.