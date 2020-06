Coronavirus, 17enne positivo nella provincia di Napoli: intera comitiva finisce in quarantena

Ultime coronavirus - Nuovo caso coronavirus a San Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli. Un 17enne è risultato positivo al tampone, negli ultimi giorni aveva frequentato diversi locali nella zona di Portici ed era stato a contatto con un gruppo di amici, tutti in isolamento. La notizia è stata riportata da Il Mattino e confermata dal sindaco Giorgio Zinno, che sul proprio profilo Facebook ha rivolto un messaggio ai concittadini, invitandoli alla prudenza e al rispetto delle misure di sicurezza:

“Cari concittadini purtroppo oggi abbiamo la notizia di un nuovo positivo: si tratta di un ragazzo. La centrale epidemiologica comunale ha visto anche oggi lavorare i dipendenti dell’Asl e del Comune per tracciare tutti i contatti e tra essi ci sono molti giovani. Questo ci insegna, se ce ne fosse ancora bisogno che il virus è ancora presente e i comportamenti responsabili sono l’unica arma per difenderci. Più volte ho chiesto, specialmente ai giovani di avere comportamenti responsabili perché possono essere il veicolo con il quale infettare genitori in difficoltà o nonni anziani”. A contagiare il 17enne probabilmente un parente, da giorni alle prese con sintomi da Covid-19. L’uomo si era sottoposto al tampone, ma i risultati, arrivati in ritardo, avevano dato esito negativo. Il ragazzo ora è in quarantena ma non ha particolari sintomi. Stesso discorso per il gruppo di amici.