Coronavirus, morta la madre dei gemelli Filippini! Aveva 74 anni

Ultime notizie calcio - Il Coronavirus continua a mietere vittime ed a far paura in Italia. E' di oggi la notizia del decesso a Brescia della signora Teresa, la madre dei gemelli Filippini, Antonio ed Emanuele, a causa di questo maledetto virus. Aveva 74 anni ed era diventato un volto noto della televisione grazie al programma di Rai2 Quelli che il calcio, durante la conduzione di Simona Ventura, quando seguiva i figli negli stadi di Serie A. Ha lottato a lungo la madre dei due ex calciatori, che da diverso tempo era ricoverata in ospedale in condizioni delicate proprio a causa del Covid-19 che, alla fine, l'ha costretta ad arrendersi. "Ciao mamma, mi hai insegnato tanto", questo il ricordo di suo figlio Emanuele ,attuale allenatore in seconda dell’Italia Under 17, su Instagram.

