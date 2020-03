Arrivano ancora brutte notizie dal mondo relative al Coronavirus. E' morto, infatti, a causa del virus in questione Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid. 76 anni, era ricoverato da mercoledì scorso, con le sue condizioni che sono peggiorate di giorno in giorno. Sanz ha guidato il club Blancos dal 1995 al 2000 vincendo due Champions nel '98 e nel 2000, l'Intercontinentale nel 1998, la Liga e la Supercoppa spagnola nel 1997.